Росія запланувала «вибори» на захоплених територіях України для легалізації окупації — британська розвідка

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що регіональні вибори на захоплених Росією територіях України відбудуться 10 вересня 2023 року.

Як зазначають аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії, включення «виборів» на окупованих територіях в день голосування, яке заплановано по всій Росії, підкреслює прагнення керівництва Росії представити території як «невід’ємні частини Федерації».

До таких заяв в Росії вдаються на фоні інших зусиль із «русифікації» окупованих територій, які включають перегляд систем освіти, зв’язку та транспорту.

«Хоча демократичний вибір більше не доступний для виборців навіть на регіональних виборах у Росії, лідери, ймовірно, висуватимуть самовиправдовувальний аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію», - зазначають у британській розвідці.