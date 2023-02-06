РФ використала близько 660 дронів Shahed для ударів по Україні — ГУР

Росія використала близько 660 іранських дронів-камікадзе для ударів по території України. Незабаром у них очікується нова поставка БПЛА, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук", - наголосив представник ГУР.

За словами Скібіцького, окупанти використовують різні висоти і різні напрямки, щоб оминути протиповітряну оборону України.

"Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об’єкти. А якщо запускати малу кількість – по 5 - 10 безпілотників – такого ефекту не буде. Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО - це підтверджують і наші Повітряні сили", - додав він.