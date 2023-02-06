Мобілізація в Україні: чи можуть призвати до армії обмежено придатних чоловіків

Вони можуть служити не у бойових частинах.

Мобілізація в Україні: чи можуть призвати до армії обмежено придатних чоловіків

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабну військову агресію Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Centre пояснив, чи можуть служити в армії ті особи, кого військово-лікарська комісіями (ВЛК) визнала обмежено придатними до служби за станом здоров’я, інформує ZN.ua.

Він зазначив, що обмежено придатні чоловіки зможуть служити у військових частинах забезпечення.

«Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення», – сказав Горбач.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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