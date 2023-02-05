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2023-02-05
Артсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в Україні
Російське окупаційно-терористичне військо несе рекордні втрати у живій силі та військовій техніці, продовжуючи вести повномасштабну війну проти України. Величезним втратам ворога варто завдячувати ефективній роботі ЗСУ, інформує
Про загальні бойові втрати російських окупантів станом на 5 лютого повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати ЗС країни-агресорки РФ у повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ? 3220 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 6405 (+11) од,
- артилерійських систем – 2226 (+6) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засоби ППО ? 227 (+2) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
- крилаті ракети ? 796 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
- спеціальна техніка ? 203 (+0).
Ліза Бровко, Апостроф