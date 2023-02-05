Артсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в Україні

Російське окупаційно-терористичне військо несе рекордні втрати у живій силі та військовій техніці, продовжуючи вести повномасштабну війну проти України. Величезним втратам ворога варто завдячувати ефективній роботі ЗСУ, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати російських окупантів станом на 5 лютого повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати ЗС країни-агресорки РФ у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 6405 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2226 (+6) од,
  • РСЗВ – 460 (+0) од,
  • засоби ППО ? 227 (+2) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
  • крилаті ракети ? 796 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
  • спеціальна техніка ? 203 (+0).


Ліза Бровко, Апостроф





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