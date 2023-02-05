Артсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в Україні

Російське окупаційно-терористичне військо несе рекордні втрати у живій силі та військовій техніці, продовжуючи вести повномасштабну війну проти України. Величезним втратам ворога варто завдячувати ефективній роботі ЗСУ, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати російських окупантів станом на 5 лютого повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати ЗС країни-агресорки РФ у повномасштабній війні проти України: