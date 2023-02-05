Кулеба про обіцянки Путіна: Він досвідчений брехун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter відповів на скандальне інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета. Той раніше заявив, що президент Росії Владімір Путін особисто обіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського.

У відповідь на ці слова головний дипломат України написав, що партнери не повинні вірити жодній обіцянці Путіна, адже він досвідчений брехун. Раніше він вже порушив свої обіцянки щодо недоторканності Криму, а згодом - про ненапад на Україну.