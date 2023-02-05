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2023-02-05
Кулеба про обіцянки Путіна: Він досвідчений брехун
Головний дипломат України відоповів ізраїльському ексчиновнику, інформує
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму
У відповідь на ці слова головний дипломат України написав, що партнери не повинні вірити жодній обіцянці Путіна, адже він досвідчений брехун. Раніше він вже порушив свої обіцянки щодо недоторканності Криму, а згодом - про ненапад на Україну.
Віталій Кононученко, ZN.ua