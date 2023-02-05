Євросоюз вслід за США попередив Грузію про санкції у разі відновлення авіасполучення з Росією

Грузії, яка все ще користується проєвропейським іміджем, створеним її колишнім президентом Міхеілом Саакашвілі, все важче приховувати проросійську орієнтацію, інформує ZN.ua.

Євросоюз вслід за США попередив Грузію про санкції у разі відновлення авіасполучення з Росією
© JAM News

Євросоюз застеріг Грузію від відновлення авіасполучення з Росією, у противному разі проти країни можуть запровадити вторинні санкції. Про це заявив речник служби зовнішніх зв'язків Єврокомісії Петер Стано грузинському виданню Netgazeti.

"Через незаконну агресію Росії проти України Євросоюз ввів санкції щодо російської авіації… Євросоюз закликає Грузію приєднатися до санкцій, введених ЄС та іншими країнами проти Росії в авіаційній сфері, і зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти санкції", – йдеться у коментарі Стано.

Він нагадав, що санкційний режим Євросоюзу допускає можливість запровадження вторинних санкцій проти тих, хто бере участь або підтримує у схемах з обходження санкцій ЄС проти Росії.

Він також застеріг, що через чинні санкції Росії складно оновлювати парк літаків, тому їхня експлуатація стає небезпечною.


Лія Ільченко, ZN.ua





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