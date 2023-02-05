Очікуємо нового наступу військ РФ у лютому — Міністерство оборони

Україна не виключає нового нападу окупантів в лютому, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інфорумє Армія Inform .

"Ми все одно, звісно, очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм - 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014-го року... тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає", - наголосив Резніков.

За його словами, Україна накопичує резерви та навчає персонал.