Очікуємо нового наступу військ РФ у лютому — Міністерство оборони

Міністр заявив, що ЗСУ готові до цього.

Очікуємо нового наступу військ РФ у лютому — Міністерство оборони
© Минобороны РоSSии/t.me

Україна не виключає нового нападу окупантів в лютому, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інфорумє Армія Inform.

"Ми все одно, звісно, очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм - 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014-го року... тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає", - наголосив Резніков.

За його словами, Україна накопичує резерви та навчає персонал.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетикиШмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики
Чоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилосяЧоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилося
Глава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було даліГлава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було далі
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Радник Залужного повідомив, якої ще зброї потребує Україна для наступуРадник Залужного повідомив, якої ще зброї потребує Україна для наступу
Дозакупалися: тендери Міноборони перевірятиме громадська антикорупційна радаДозакупалися: тендери Міноборони перевірятиме громадська антикорупційна рада
Європа «моргає» у питанні створення власної оборони – NYTЄвропа «моргає» у питанні створення власної оборони – NYT
Розблокуйте поставки дронів: військові б'ють на сполох через ситуацію з БПЛАРозблокуйте поставки дронів: військові б'ють на сполох через ситуацію з БПЛА
Кабмін прийняв рішення про запровадження системи Delta в Силах оборониКабмін прийняв рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони
Українські військові знищили російський ракетний комплекс "Тор"Українські військові знищили російський ракетний комплекс "Тор"
Тисячі добровольців за перший день: у МВС відзвітували про створення "Гвардії наступу"Тисячі добровольців за перший день: у МВС відзвітували про створення "Гвардії наступу"
В ОК "Південь" розповіли, як окупанти готуються до нового ракетного ударуВ ОК "Південь" розповіли, як окупанти готуються до нового ракетного удару
Українські захисники освоїли керування танками Challenger 2 — Міноборони БританіїУкраїнські захисники освоїли керування танками Challenger 2 — Міноборони Британії
В Координаційному штабі розповіли про стан військових, які повернулися з полону РФВ Координаційному штабі розповіли про стан військових, які повернулися з полону РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости