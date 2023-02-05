У Латвії зросла кількість громадян, які підтримують Україну в боротьбі проти агресії РФ — опитування

Лише 4% жителів Латвії підтримують Путіна та війну Росії, інформує ZN.ua.

У Латвії зросла кількість громадян, які підтримують Україну в боротьбі проти агресії РФ — опитування
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Переважна більшість жителів Латвії підтримують Україну в боротьбі з агресією РФ, прийом українських біженців і вступ Києва в ЄС та НАТО. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Державної канцелярії, повідомляє Delfi.

Главу Кремля Владіміра Путіна та російське вторгнення в Україну підтримують лише 4% жителів Латвії. Як зазначають соціологи, з березня минулого року їхня кількість зменшилася вдвічі.

82% жителів Латвії повністю чи скоріше підтримують боротьбу України за незалежність та свободу. Це на 6% більше, ніж у березні минулого року.

Згідно з даними опитування, прийом українських біженців у Латвії підтримує 73% респондентів, що на 1% менше, ніж у березні 2022 року.

Вступ України в НАТО підтримують 63% респондентів — це на 12% більше, ніж у березні минулого року, а вступ Києва в ЄС – 62%, що на 7% більше.

Путіна та вторгнення РФ в Україну підтримують лише 4% опитаних, що вдвічі менше, ніж у березні 2022 року. Переважна більшість жителів Латвії виступають проти війни Росії.

60% опитаних загалом погоджуються з тим, що війна РФ проти України посилює напруженість між жителями Латвії та росіянами. Це на 4% більше, ніж у березні 2022 року.

Також результати опитування показали, що почуття безпеки жителів Латвії зросло у зв'язку з членством країни в НАТО та ЄС. Завдяки вступу Латвії в НАТО та ЄС 48% опитаних почуваються у безпеці — це на 11% більше, ніж у березні минулого року.

41% респондентів заявили, що відчувають себе загалом у безпеці, оскільки прямої військової загрози для країни немає. Протилежну думку озвучили 27% опитаних.

У грудні 2022 року жителі Латвії досить скептично оцінили внесок західних країн у боротьбу України проти агресії РФ, як і навесні минулого року. Лише 22% опитаних вважають, що західні країни та організації діють досить рішуче.

Думка суспільства Латвії щодо участі Заходу у війні не змінилася – її підтримали б 20% респондентів, 49% — виступають проти.

Також, згідно з результатами опитування, інформації, яку надає російська влада та ЗМІ про війну, у Латвії довіряють лише 4% опитаних, 80% — вважають її недостовірною.

68% респондентів заявили, що надавали матеріальну чи моральну підтримку Україні та українським біженцям.

Опитування проводилося протягом 9-19 грудня 2022 року центром ринкових та соціальних досліджень Latvijas Fakti. Усього було опитано 1 057 постійних жителів Латвії віком 18-74 років.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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