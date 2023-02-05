Новостей.COM ⇒
2023-02-05
Брат вбитої "поліцією моралі" Махси Аміні отримав притулок у Франції
У вересні інформація про смерть цієї курдської жінки облетіла всі світові медіа. Поліція затримала її за порушення ісламського дрес-коду. За словами свідків, дівчину побили в автозаку, після чого вона впала в кому, інформує
Віза, надана Францією двоюрідному брату Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, яка загинула чотири місяці тому в Ірані після арешту "поліцією моралі", свідчить про те, що Париж "зайняв позицію" з цього питання, оцінює
Оксана Коваль, ZN.ua