Брат вбитої "поліцією моралі" Махси Аміні отримав притулок у Франції

У вересні інформація про смерть цієї курдської жінки облетіла всі світові медіа. Поліція затримала її за порушення ісламського дрес-коду. За словами свідків, дівчину побили в автозаку, після чого вона впала в кому, інформує ZN.ua.

Брат вбитої
Фото ілюстративне
© depositphotos / Santiaga

Віза, надана Францією двоюрідному брату Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, яка загинула чотири місяці тому в Ірані після арешту "поліцією моралі", свідчить про те, що Париж "зайняв позицію" з цього питання, оцінює France Info.


Оксана Коваль, ZN.ua





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