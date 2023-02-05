Китай допомагає Росії воювати з Україною, постачаючи необхідну техніку – WSJ

Незважаючи на санкції, Москва оснащує свої винищувачі, підводні човни та солдатів за допомогою китайських компаній, інформує ZN.ua.

Китай допомагає Росії воювати з Україною, постачаючи необхідну техніку – WSJ
© Офіційний сайт Кремля

Китай постачає в Росію техніку, необхідну для продовження війни в Україні, незважаючи на міжнародні санкції та експортний контроль, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на дані російської митниці, надані Центром передових оборонних досліджень C4ADS.

Митні документи показують, що китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушення та деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, які під санкціями.

Це лише деякі з десятків тисяч поставок товарів подвійного призначення - продукції, що має як комерційне, так і військове застосування, - які Росія імпортувала після 24 лютого згідно з митними документами. Більшість поставок товарів подвійного призначення – від державних та приватних компаній Китаю.

Підтримка Китаєм Росії, яка веде війну в Україні, мала стати предметом обговорення під час поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними. Поїздку відклали на невизначений термін у п'ятницю після того, як Пентагон заявив, що на початку тижня він відстежив китайський розвідувальний аеростат над континентальною частиною США.

Російські міністерства закордонних справ, оборони та економіки не відповіли на прохання про коментар. "Росія має достатній технологічний потенціал для забезпечення своєї безпеки та проведення спеціальної військової операції. Цей потенціал постійно вдосконалюється" , - сказав прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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