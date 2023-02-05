Розблокуйте поставки дронів: військові б'ють на сполох через ситуацію з БПЛА

Українська влада заблокувала масове постачання дронів, завдяки яким бійці Сил оборони з мінімальними втратами звільняють населені пункти та знищують окупантів.

Про це написав український журналіст Юрій Бутусов, який опублікував лист одного з офіцерів, батальйон якого з першого дня на війні.

"Володимир Зеленський, Деніс Шмигаль, Олексій Резніков, голова Державної служби експортного контролю Олександр Павліченко - коли ви нарешті почнете займатись питаннями оборони, чому вас потрібно вмовляти виконувати приоритетні питання оборони? Скільки ще ви та ваші підлеглі будуть блокувати ввезення дронів та іншого високотехнологічного обладнання?", - пише журналіст, інформує Апостроф .

Він наголосив, що проблема з дронами існує вже кілька місяців, але влада не приділяє уваги таким важливим питанням.

"Чому аеророзвідка важлива для солдат та офіцерів, для волонтерів, і не важлива для керівників держави? Ви благаєте Захід про озброєння - а що ви самі робите для озброєння України?", - запитує Юрій Бутусов, наголосивши, що представники влади несуть відповідальність за зняття усіх перешкод для ввезення дронів волонтерами.

Окрім того, вищі посадовці відповідають за закупівлю БПЛА усіма можливими офіційними та неофіційними каналами й доставку їх в Україну. "Бо ціна кожного дня вашої бездіяльності - чиясь кров", - резюмував він.

У коментарях користувачі наголосили, що проблема наразі не лише з "Мавіками", а й багатьма речами, які мають стосунок до війни, включаючи навіть обігрівачі для військових на передовій.