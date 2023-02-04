Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наказав протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в Міністерства енергетики. Такі дії зумовлені аварією на одній із високовольтних підстанцій, через яку в місті запровадили аварійні відключення. Про це повідомляє канал Шмигаля в Telegram .

"В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення, зокрема критичної інфраструктури, неможливо", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що дана підстанція раніше неодноразово була атакована росіянами. Міністр доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

"Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами із США ", — додав прем’єр.

Також стало відомо, що в Одесі будуть цілодобово працювати пункти незламності.