Окупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій Запорізької області

Війська РФ також обмежують доступ до соціальної та гуманітарної допомоги, інформує ZN.ua.

Окупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій Запорізької області
© Минобороны РоSSии/t.me

Війська РФ обмежують доступ до соціальної та гуманітарної допомоги на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, вони скоротили перелік людей, які можуть на неї претендувати, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Для отримання деяких видів фінансової допомоги вже вимагають паспорт РФ. Соціальне вугілля попри обіцянки дають тільки кільком категоріям отримувачів", - наголосив Федоров у Telegram.

За його словами, російські війська посилюють тиск на мешканців окупованих територій.

"Всіх незгодних з новим порядком забирають на підвали, залякують, депортують. Ппримушують отримувати паспорти РФ та обмежують доступ до інформації", - додав міський голова.


Анна Конюченко, ZN.ua





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