Нацполіція: у Київській області вже виявлено 1369 тіл вбитих росіянами мирних жителів

За фактом скоєння воєнних злочинів окупантами на території Київщини відкрито понад 10 тисяч кримінальних справ, інформує ZN.ua.

Нацполіція: у Київській області вже виявлено 1369 тіл вбитих росіянами мирних жителів
© КМДА, Олексій Самсонов

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що на території регіону вже виявили 1369 тіл мирних жителів, яких вбили росіяни під час окупації Київської області. Про це Нєбитов написав у своєму Telegram.

За його словами, 197 тіл громадян залишаються неідентифікованими. 300 осіб наразі рахуються безвісти зниклими.

Очільник поліції регіону зазначив що правоохоронцями Київщини відкрито понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими на території області.

Більшість з цих проваджень передані на розгляд слідчим Служби безпеки України.

«Однак Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз», – підкреслив він.

Нєбитов додав, що правоохоронцями вручено понад 50 підозр військовим рф за вчинення звірств на території області.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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