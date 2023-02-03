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2023-02-03
Німеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІ
Техніка надійде з німецьких резервів.
© U.S. Navy
Уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 танків старого покоління Leopard 1. Про це повідомляє німецьке видання
Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard 1 після ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро, повідомляє ЗМІ з посиланням на "урядові джерела".
Також у публікації зазначається, що це може призвести до виникнення проблем з постачанням, оскільки Leopard 1 більше не виробляються, а їхні снаряди мають інший калібр, ніж новіші Leopard 2.
Віталій Кононученко, ZN.ua