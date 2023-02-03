Німеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІ

Техніка надійде з німецьких резервів.

Німеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІ
© U.S. Navy

Уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 танків старого покоління Leopard 1. Про це повідомляє німецьке видання S?ddeutsche Zeitung.

Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard 1 після ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро, повідомляє ЗМІ з посиланням на "урядові джерела".

Також у публікації зазначається, що це може призвести до виникнення проблем з постачанням, оскільки Leopard 1 більше не виробляються, а їхні снаряди мають інший калібр, ніж новіші Leopard 2.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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