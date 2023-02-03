"Покаятися у своїх гріхах": у парламенті Грузії прокоментували заклики України повернути Саакашвілі

Лідер правлячої партії заявив, що Україна ніби то "роками утримувала у себе в країні злочинця Саакашвілі", інформує ZN.ua.

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Після вимоги Києва передати Україні ув’язненого Михеїла Саакашвілі, який знаходиться у важкому стані перебуваючи у грузинський тюрьмі, у Тбілісі заявили, що Україні треба спершу «покаятися у гріхах», щоб критикувати грузинську владу. Про це сказав лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе, передає "Новости-Грузия".

"Перш ніж представники української влади будуть про щось говорити, вони мають покаятися у старих гріхах, виправити нинішні злочини і лише потім переходити до чогось іншого", – зазначив грузинський депутат.

За його словами Україна "роками утримувала у себе в країні злочинця Саакашвілі" та що буцімто в Україні досі "близько десятка видатних злочинців, у тому числі причетні до тортур і схожих злочинів", які у Грузії вже засуджені.

"Більш того, дехто з цих злочинців обіймає дуже високі посади в українській владі і вони заслали до нас Михеїла Саакашвілі", – додав Кобахідзе, але прізвищ не називав.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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