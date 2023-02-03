The Guardian: В ЄС все ще сумніваються, чи Україна взагалі хоч колись отримає членство

На сьогоднішньому саміті лідери ЄС будуть намагатися остудити очікування України щодо пришвидшеної процедури вступу. В організації досі сперечаються щодо того, наскільки інтенсивно потрібно заохочувати виснаженого війною сусіда.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським в Києві, щоб провести широкі переговори щодо війни, нових санкцій проти Росії і інтеграції України в ринок ЄС.

«Зрозуміло, що лідери ЄС будуть в приватному порядку намагатися скоротити очікування України щодо швидкого вступу, водночас уникаючи негативних публічних заяв, які могли б послабити моральний дух і нашкодити зусиллям Зеленського планувати європейське майбутнє для українців», - пише The Guardian .

Західноєвропейські країни ЄС занепокоєні не реалістичними очікуваннями Києва, що переговори про вступ будуть швидкими. Видання нагадує, що на початку тижня український прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав Politico, що його країна «має дуже амбітні плани приєднатися до Євросоюзу в наступні два роки». В червні ЄС надав Україні статус кандидата на вступ. Це було історичне рішення, ухвалене з безпрецедентною швидкістю з 1992 року.