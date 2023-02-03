Наступні пів року на полі бою в Україні будуть ключовими — глава ЦРУ

Путін робить ставку на час, сподіваючись, що у Європі настане політична втома, а США переведуть свою увагу на щось інше, інформує ZN.ua.

Наступні пів року на полі бою в Україні будуть ключовими — глава ЦРУ
© Getty Images

У війні, яку Росія розпочала проти України, наступні пів року будуть ключовими, вважає глава ЦРУ Вільям Бернс. Під час інтерв'ю CNN він зазначив, що йдеться саме про результат на полі бою, позаяк у Вашингтоні не вбачають ознак того, що російський президент Владімір Путін серйозно ставиться до переговорів.

Бернс також зазначив, яким повинен бути результат після цього проміжку війни: "Приземлення зарозумілості Путіна, даючи зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем все більше ризикує втратити територію, яку він незаконно захопив досі".

Очільник ЦРУ додав, що зараз Путін робить ставку на час. Він все ще вірить, що зможе переломити хід війни насамперед тому, що в Європі настане політична втома, а США відвернуть свою увагу.

Бернс також розповів про свою розмову з російським колегою Сєрґєєм Наришкіним - очільником Служби зовнішньої розвідки РФ, яка відбулася ще в листопаді. Тоді високопоставлений чиновник США попередив представника РФ, що "цей російський розрахунок (на втому Заходу - ред.) так само глибоко помилковий, як і початкове рішення розпочати війну минулого 24 лютого".

Також Бернс додав, що у світі зараз немає лідера, який слідкував би уважніше за Путіним, ніж це робить президент Китаю Сі Цзіньпін. Раніше Пекін був стривожений поганою роботою ЗС РФ, та зараз країни "прихильні" до свого партнерства, хоча і "дуже неохоче" надають, наприклад, смертоносну зброю.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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