На харчуванні військових нажились на 100 млн грн: СБУ розкрила деталі однієї із схем розкрадання коштів

На харчуванні військових нажились на 100 млн грн: СБУ розкрила деталі однієї із схем розкрадання коштів
© СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття масштабних схем розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. За їхніми даними сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

За матеріалами слідства, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових.

При цьому бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання для надання відповідних послуг.

«Замість постачання до ЗСУ визначених обсягів продовольчої продукції учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм», - заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Розслідування триває


Ірина Знась, ZN.ua





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