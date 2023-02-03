Кулеба: Пріоритетом є F-16, та Україна не списує з рахунків також шведські винищувачі Gripen та французькі Mirage й Rafale
Для їх постачання для початку потрібен дозвіл країн-виробників. Якщо йдеться про F-16, то це США, інформує
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі "танкова коаліція" вже сформована. Наступний крок - далекобійні ракети та винищувачі для наших захисників, зазначив він під час інтерв'ю
Міністр нагадав, що в питанні постачання ППО Patriot союзники теж не одразу погоджувалися, проте Україна все ж домоглася цього. Тож він впевнений, що так буде і цього разу.
"Вони дійсно нам потрібні і для захисту нашого повітря, і для руйнування військової інфраструктури окупаційних сил Росії в глибині окупованої території України", - зазначив міністр, наголосивши, що Україна не планує використовувати це озброєння для ударів вглиб РФ.
Він додав, що винищувачів F-16, на які розраховує Україна, є доволі багато. До того ж країни, у яких вони на озброєнні, зараз почали переозброюватися на F-35. Та для того, аби котрась з них погодилася на передачу нам цих бортів, спершу повинен бути дозвіл США.
"Звичайно, ми не списуємо з рахунків й інші літаки, такі як шведські Gripen, французькі Mirage та Rafale. Ми відкриті до спілкування з усіма партнерами", - сказав Кулеба.