Кулеба: Пріоритетом є F-16, та Україна не списує з рахунків також шведські винищувачі Gripen та французькі Mirage й Rafale

Для їх постачання для початку потрібен дозвіл країн-виробників. Якщо йдеться про F-16, то це США, інформує ZN.ua.

Кулеба: Пріоритетом є F-16, та Україна не списує з рахунків також шведські винищувачі Gripen та французькі Mirage й Rafale
© Lockheed Martin

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі "танкова коаліція" вже сформована. Наступний крок - далекобійні ракети та винищувачі для наших захисників, зазначив він під час інтерв'ю "BBC Україна".

Міністр нагадав, що в питанні постачання ППО Patriot союзники теж не одразу погоджувалися, проте Україна все ж домоглася цього. Тож він впевнений, що так буде і цього разу.

"Вони дійсно нам потрібні і для захисту нашого повітря, і для руйнування військової інфраструктури окупаційних сил Росії в глибині окупованої території України", - зазначив міністр, наголосивши, що Україна не планує використовувати це озброєння для ударів вглиб РФ.

Він додав, що винищувачів F-16, на які розраховує Україна, є доволі багато. До того ж країни, у яких вони на озброєнні, зараз почали переозброюватися на F-35. Та для того, аби котрась з них погодилася на передачу нам цих бортів, спершу повинен бути дозвіл США.

"Звичайно, ми не списуємо з рахунків й інші літаки, такі як шведські Gripen, французькі Mirage та Rafale. Ми відкриті до спілкування з усіма партнерами", - сказав Кулеба.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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