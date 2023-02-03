Сунак не виключає можливість передачі Україні винищувачів

Він нагадав, що у Лондоні хочуть перемоги України. Та в питанні допомоги слід пам'ятати, що справа не лише в її наданні, але й в подальших тренуваннях та навчаннях, інформує ZN.ua.

Сунак не виключає можливість передачі Україні винищувачів
© Офіс президента України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не виключає постачання Україні бойових літаків, хоча раніше він і заявляв, що навчання управлінню ними - доволі довгий процес, який може тривати навіть не місяцями, а роками. Про це пишуть PA та AFP.

"Ні, ми завжди ведемо діалог з українськими друзями про те, яким чином можна правильно підтримати Україну, - відповів Сунак на питання журналістів про те, чи не виключає він постачання нам літаків. - Питання в тому, яку підтримку ми можемо надати, яка, на нашу думку, матиме найбільше значення? Саме тому рішення, яке я прийняв як прем'єр-міністр, полягало в тому, щоб бути однією з перших країн у світі, яка надала Україні важкі танки... Потім за нами пішли інші країни".

Що стосується винищувачів, то ця техніка, за словами прем'єра, є неймовірно складною. Потрібно багато часу, аби навчитися працювати з ними.

"Наше бажання і мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті... Отже, справа не лише в обладнанні, а й у можливостях і тренуваннях, які йдуть поряд з цим, разом з планом з нашими союзниками, який забезпечить перемогу", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
Польський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУПольський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУ
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІНімеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІ
Міноборони узгодило, де буде побудовано завод компанії Baykar в УкраїніМіноборони узгодило, де буде побудовано завод компанії Baykar в Україні
ЄС виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій – БоррельЄС виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій – Боррель
Фінляндія та інші 19 країн працюють над створенням сецтрибуналу щодо злочинів РФ в УкраїніФінляндія та інші 19 країн працюють над створенням сецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
Німеччина веде переговори зі Швецією про постачання Україні ЗРК IRIS-T — BloombergНімеччина веде переговори зі Швецією про постачання Україні ЗРК IRIS-T — Bloomberg
США направлять Україні бомби наземного базування Boeing із GPS-наведенням – BloombergСША направлять Україні бомби наземного базування Boeing із GPS-наведенням – Bloomberg
Наступні пів року на полі бою в Україні будуть ключовими — глава ЦРУНаступні пів року на полі бою в Україні будуть ключовими — глава ЦРУ
Серед росіян зростає підтримка війни в Україні – «Левада-центр»Серед росіян зростає підтримка війни в Україні – «Левада-центр»
Бен Ходжес закликає передати Україні іранську контрабандну зброю, яку перехопили сили СШАБен Ходжес закликає передати Україні іранську контрабандну зброю, яку перехопили сили США
Foreign Affairs: Що Україні потрібно, щоб визволити Крим?Foreign Affairs: Що Україні потрібно, щоб визволити Крим?
Последние новости
Подгружаем последние новости