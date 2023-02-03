Сунак не виключає можливість передачі Україні винищувачів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не виключає постачання Україні бойових літаків, хоча раніше він і заявляв, що навчання управлінню ними - доволі довгий процес, який може тривати навіть не місяцями, а роками. Про це пишуть PA та AFP.

"Ні, ми завжди ведемо діалог з українськими друзями про те, яким чином можна правильно підтримати Україну, - відповів Сунак на питання журналістів про те, чи не виключає він постачання нам літаків. - Питання в тому, яку підтримку ми можемо надати, яка, на нашу думку, матиме найбільше значення? Саме тому рішення, яке я прийняв як прем'єр-міністр, полягало в тому, щоб бути однією з перших країн у світі, яка надала Україні важкі танки... Потім за нами пішли інші країни".

Що стосується винищувачів, то ця техніка, за словами прем'єра, є неймовірно складною. Потрібно багато часу, аби навчитися працювати з ними.

"Наше бажання і мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті... Отже, справа не лише в обладнанні, а й у можливостях і тренуваннях, які йдуть поряд з цим, разом з планом з нашими союзниками, який забезпечить перемогу", - додав він.