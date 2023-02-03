Українська армія потребує зміцнення сухопутних підрозділів – Воллес

За словами британського міністра оборони, росіяни використовують тактику Першої світової війни, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час відвідин полігону, де триває багатонаціональна навчальна місія українських військовослужбовців, разом з міністром оборони Австралії Річардом Марлсом заявив, що наразі Україна потребує зміцнення своїх сухопутних військ. Про це повідомляє Guardian.

Коментуючи питання про надання Україні сучасних бойових літаків він сказав, що «не існує чарівної палички», яка могла б допомогти Києву у боротьбі з Москвою.

«Що стосується реактивних літаків, то одну річ, яку я навчився за останній рік, це нічого не забороняти, нічого не виключати. Це проста реальність. Ми реагуємо на потреби українців у той час, спираючись на те, що нам говорять українці, що ми бачимо в розвідці, на наших знаннях про росіян на полі бою», - зазначив Воллес

Він не виключив можливості відправки літаків у майбутньому, але зазначив, що винищувачі «зараз не потрібні Україні», і що є практичні питання, які потрібно розглянути, наприклад, багато місяців, які знадобляться, щоб навчити українських сил їх використовувати.

Натомість він сказав, що Україна зараз потребує посилення сухопутних військ.

«Що потрібно українцям, так це здатність формувати військові формування на місцях, щоб використовувати маневр об’єднаними силами ЗСУ, щоб відкинути росіян. Саме так ви перемагаєте атаки живої, до яких зараз змушені вдаватися росіяни... вони вдаються до атак типу Першої світової війни з відповідними жертвами», - додав очільник британського Міноборони.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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