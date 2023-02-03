У Гаазі створять міжнародний центр для розслідування злочину агресії РФ – фон дер Ляєн

Європейський Союз планує створити міжнародний центр, який займатиметься розслідуванням злочину агресії Росії проти України, у Гаазі. Цю інформацію підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної з главою України Володимиром Зеленським пресконференції, пише CNN .

«Росія має понести відповідальність у суді за свої жахливі злочини. Прокурори з України та ЄС вже працюють разом. Ми збираємо докази, і, в якості першого кроку, я рада повідомити, що в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні», – заявила фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що орган координуватиме збір доказів, після того як об’єднає свої зусилля з роботою спільної слідчої групи, підтримуваної Євроюстом.

«Ми будемо готові дуже швидко розпочати роботу з Євроюстом, з Україною, з партнерами у межах нашої спільної слідчої групи, а також з Нідерландами», – додала президентка Європейської комісії.