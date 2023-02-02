Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Швеція повинна діяти «по-іншому» для вступу в НАТО

Уряд Швеції повинен діяти по-іншому, якщо він хоче заручитися підтримкою Туреччини щодо своєї заявки на вступ до НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Euractiv .

Після зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу Сійярто заявив, що спалення Корану біля посольства Туреччини в Стокгольмі було «неприйнятним».

«Стверджувати, що спалення священної книги є частиною свободи вираження поглядів - це абсолютна дурість», - заявив Сійярто.

Туреччина та Угорщина наразі єдині країни НАТО, які досі не ратифікували заявки на вступ Швеції та Фінляндії. За словами Сійярто, Угорщина має чіткий намір сказати «так», але не намагатиметься впливати на рішення Туреччини.

Під час тієї ж прес-конференції міністр закордонних справ Туреччини підтвердив, що Анкара наразі не схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО.

«Якщо Швеція виконає свої зобов'язання, тоді ми можемо сісти і поговорити. Але зараз ми не можемо сказати "так" заявці Швеції на вступ до НАТО», - наголосив Чавушоглу.

Туреччина виступає проти заявки Швеції з моменту її офіційного подання минулого року, висуваючи вимоги, включаючи екстрадицію представників курдських груп, які проживають у Швеції і яких Анкара вважає терористами. Досі прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон неодноразово відмовлявся виконувати ці умови, попри наполягання Туреччини.

Ситуація ще більше ускладнилася в суботу 21 січня, коли було спалено Коран біля посольства Туреччини в Стокгольмі, що призвело до демонстрацій і викликало гнів в Анкарі.

Туреччина, схоже, тепер схиляється до того, щоб прийняти лише заявку Фінляндії на вступ до НАТО, тоді як Гельсінкі і Стокгольм повинні були вступати до Альянсу разом. Проте Фінляндія підтримує Швецію.

«Ми підкреслили всім нашим майбутнім партнерам по НАТО, в тому числі Угорщині і Туреччині, що фінська і шведська безпека йдуть разом», - заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, додавши, що він «як і раніше розглядає саміт НАТО у Вільнюсі в липні як важливу віху, коли, я сподіваюся, обидві країни будуть прийняті в члени НАТО».