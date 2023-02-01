79% жителів Польщі вважають, що війна в Україні загрожує безпеці їхньої країни

На запитання, як закінчиться війна в Україні, 31% респондентів відповіли, що Україні доведеться віддати частину своєї території, інформує ZN.ua.

79% жителів Польщі вважають, що війна в Україні загрожує безпеці їхньої країни

Опитування CBOS у січні свідчить про те, що майже 80% поляків переконані, що війна в Україні, яку розпочала Росія загрожує національній безпеці їхньої країни. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Pravna.

Респондентів запитували, серед іншого, чи загрожує, на їхню думку, війна в Україні безпеці Польщі чи ні.

На це запитання ствердно відповіли 79% опитаних. 36% сказали "безумовно так", 43% — "скоріше так". Протилежну думку висловили 16% респондентів. 4% не мають думки з цього приводу.

На запитання, як закінчиться війна в Україні, 31% респондентів відповіли, що Україні доведеться віддати частину своєї території. 28% опитаних вважають, що Росія піде з окупованих територій України. На думку 13% респондентів, Росія також піде з українських територій, захоплених у 2014 році. На противагу цьому 2% респондентів вважають, що Росія підкорить собі всю Україну. 26% респондентів не мають думки з цього питання.

Людей також опитали, чи повинна Польща приймати українських біженців. Переважна більшість поляків - 78% - підтримують прийняття українських біженців. Тільки 14% опитаних виступають проти.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторіюФранція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Блок рекламы


Похожие новости
Через війну проти України РФ втрачає вплив серед колишніх радянських країн — BloombergЧерез війну проти України РФ втрачає вплив серед колишніх радянських країн — Bloomberg
Сі Цзіньпін не хоче опинитися на боці переможеного у війні в Україні — The Washington PostСі Цзіньпін не хоче опинитися на боці переможеного у війні в Україні — The Washington Post
Шольц не переконав президента Бразилії допомогти Україні боєприпасамиШольц не переконав президента Бразилії допомогти Україні боєприпасами
Франція та Австралія домовилися спільно виготовити боєприпаси для УкраїниФранція та Австралія домовилися спільно виготовити боєприпаси для України
Гендиректор Baykar розповів, що в нього просили $10 мільйонів за підключення до електрики заводу в УкраїніГендиректор Baykar розповів, що в нього просили $10 мільйонів за підключення до електрики заводу в Україні
Business Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати ЄвропуBusiness Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати Європу
МЗС Ірану викликало посла України після реакції Подоляка на вибухи в країніМЗС Ірану викликало посла України після реакції Подоляка на вибухи в країні
США закликали Ізраїль до розширення підтримки УкраїниСША закликали Ізраїль до розширення підтримки України
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
NYT: Колишні в’язні повертаються в Росію з війни проти України, вони психічно травмовані і небезпечніNYT: Колишні в’язні повертаються в Росію з війни проти України, вони психічно травмовані і небезпечні
Последние новости
Подгружаем последние новости