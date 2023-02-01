79% жителів Польщі вважають, що війна в Україні загрожує безпеці їхньої країни

Опитування CBOS у січні свідчить про те, що майже 80% поляків переконані, що війна в Україні, яку розпочала Росія загрожує національній безпеці їхньої країни. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Pravna.

Респондентів запитували, серед іншого, чи загрожує, на їхню думку, війна в Україні безпеці Польщі чи ні.

На це запитання ствердно відповіли 79% опитаних. 36% сказали "безумовно так", 43% — "скоріше так". Протилежну думку висловили 16% респондентів. 4% не мають думки з цього приводу.

На запитання, як закінчиться війна в Україні, 31% респондентів відповіли, що Україні доведеться віддати частину своєї території. 28% опитаних вважають, що Росія піде з окупованих територій України. На думку 13% респондентів, Росія також піде з українських територій, захоплених у 2014 році. На противагу цьому 2% респондентів вважають, що Росія підкорить собі всю Україну. 26% респондентів не мають думки з цього питання.

Людей також опитали, чи повинна Польща приймати українських біженців. Переважна більшість поляків - 78% - підтримують прийняття українських біженців. Тільки 14% опитаних виступають проти.