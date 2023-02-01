Україна повинна зробити все, аби повернути Крим до літа — Буданов

Під час нового наступу Росія розосередить свої сили в Луганській та Донецькій областях, вважає глава розвідки, інформує ZN.ua.

Україна повинна зробити все, аби повернути Крим до літа — Буданов
© Getty Images

Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що у 2014 році війна проти України почалася з окупації Криму, отже цього року саме півостровом все й закінчиться. Під час інтерв'ю The Washington Post він зазначив, що ЗСУ в змозі деокупувати його до літа.

"Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому", - сказав глава розвідки.

Він не вважає, що звільнення півострова стане поштовхом для російського президента Владіміра Путіна, аби використати ядерну зброю.

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться", - сказав Буданов.

Він вважає, що під час нового наступу РФ розосередить свої сили у Донецькій та Луганській областях.

Що стосується білоруської загрози, то ситуація не змінилася - наступ з півночі наразі є малоймовірним. А війська, зосереджені там - це лише спроба відволікти й розділити українські сили.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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