Шольц не переконав президента Бразилії допомогти Україні боєприпасами

Німецький канцлер Олаф Шольц погоджується з думкою про те, що будь-які мирні переговори з РФ можливі лише тоді, коли агресор виведе свої війська з України. Ба більше, не може бути й мови про укладення миру з Росією за спинами українців, додав політик. Його заяву під час спільної з бразильським президентом конференції цитує DPA .

"Ми обидва засуджуємо російське вторгнення", - сказав Шольц про те, що у них з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою чітка позиція щодо цього питання.

Поруч з цим Лула відмовився постачати в Україну боєприпаси до зеніток Gepard чи танків Leopard.

"Бразилія не зацікавлена ??в передачі боєприпасів для українсько-російської війни. Бразилія – країна миру. І тому Бразилія не хоче брати участь у цій війні, навіть опосередковано", – пояснив свою позицію бразильський лідер.

Повертаючись до Шольца, то він також заявив, що питання постачання винищувачів в Україну зараз "навіть не виникає".