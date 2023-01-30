В Україну пустили за візою 12 росіян - ДПСУ

Росіяни в'їхали до України з гуманітарних причин.

В Україну пустили за візою 12 росіян - ДПСУ
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Після запровадження візового режиму з Росією Україна видала візи 12 громадянам РФ, які їхали до України з метою возз'єднання із сім'єю. Про це повідомив речник української Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Переважно це були жінки, діти або люди похилого віку, які отримали візу і прямували до країни з гуманітарних причин – для возз'єднання з сім'ями або до своїх близьких", - розповів Демченко.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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