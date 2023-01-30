На даний момент у Бундесвері немає літаків радянського зразка – Міноборони ФРН

Речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац коментуючи заяву голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсгена, який виступив за постачання Україні винищувачів, зокрема радянського зразка зазначив, що наразі ніякої радянської зброї у Німеччині немає, зокрема навіть на складах. А позиція уряду щодо передачі Україні винищувачів не зміниться. Про це повідомляє Укрінформ.

«У даний момент у Бундесвері таких машин нуль. Немає жодної техніки з запасів колишнього Варшавського договору», – підкреслив Коллац.

Водночас, заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн нагадала позицію канцлера, який заявив, що «про бойові літаки не йдеться».

«Такою ця позиція і залишатиметься», – наголосила вона.

Відповідаючи на запитання, чи може Берлін змінити своє ставлення, якщо союзники вирішать передати літаки Києву, заступниця речника назвала це «дуже гіпотетичним на даний момент», зауваживши водночас: «Але зрозуміло, що з усіх цих питань ми перебуваємо в тісному обговоренні з партнерами, і так буде й надалі».

Гоффманн додала, що Німеччина та НАТО не повинна стати стороною війни.