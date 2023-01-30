На даний момент у Бундесвері немає літаків радянського зразка – Міноборони ФРН
Раніше німецький канцлер Олаф Шольц запевнив, що країна ні в якому разі не надаватиме Україні винищувачі, інформує
Речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац коментуючи заяву голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсгена, який виступив за постачання Україні винищувачів, зокрема радянського зразка зазначив, що наразі ніякої радянської зброї у Німеччині немає, зокрема навіть на складах. А позиція уряду щодо передачі Україні винищувачів не зміниться. Про це
«У даний момент у Бундесвері таких машин нуль. Немає жодної техніки з запасів колишнього Варшавського договору», – підкреслив Коллац.
Водночас, заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн нагадала позицію канцлера, який заявив, що «про бойові літаки не йдеться».
«Такою ця позиція і залишатиметься», – наголосила вона.
Відповідаючи на запитання, чи може Берлін змінити своє ставлення, якщо союзники вирішать передати літаки Києву, заступниця речника назвала це «дуже гіпотетичним на даний момент», зауваживши водночас: «Але зрозуміло, що з усіх цих питань ми перебуваємо в тісному обговоренні з партнерами, і так буде й надалі».
Гоффманн додала, що Німеччина та НАТО не повинна стати стороною війни.