Росії недостатньо сил для повноцінного наступу на запорізькому напрямку – Єрін
Нарощування угруповання РФ наші військові поки не фіксують, інформує
Російським військам наразі не вистачає наявних сил і засобів, щоб проводити повноцінні наступальні дії в Запорізькій області. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін у ефірі
"Щодо можливості вести якісь активні наступальні дії на запорізькому напрямку — про це поки що не йдеться. Тому що сил і засобів, які зосередив ворог, недостатньо для повноцінного наступу. За останні кілька днів посилення угруповання ворога на запорізькому напрямку так само не спостерігається", – розповів він.
За словами Єріна, окупанти зараз не починають бойових зіткнень з нашими захисниками на запорізькому напрямку. Основні зусилля в регіоні ворожа армія зосередила на веденні розвідки і завданні вогневого ураження.