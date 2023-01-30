Росії недостатньо сил для повноцінного наступу на запорізькому напрямку – Єрін

Нарощування угруповання РФ наші військові поки не фіксують, інформує ZN.ua.

Росії недостатньо сил для повноцінного наступу на запорізькому напрямку – Єрін
© Минобороны РоSSии/t.me

Російським військам наразі не вистачає наявних сил і засобів, щоб проводити повноцінні наступальні дії в Запорізькій області. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін у ефірі телемарафону.

"Щодо можливості вести якісь активні наступальні дії на запорізькому напрямку — про це поки що не йдеться. Тому що сил і засобів, які зосередив ворог, недостатньо для повноцінного наступу. За останні кілька днів посилення угруповання ворога на запорізькому напрямку так само не спостерігається", – розповів він.

За словами Єріна, окупанти зараз не починають бойових зіткнень з нашими захисниками на запорізькому напрямку. Основні зусилля в регіоні ворожа армія зосередила на веденні розвідки і завданні вогневого ураження.


Максим Царук, ZN.ua





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