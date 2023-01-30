Росії недостатньо сил для повноцінного наступу на запорізькому напрямку – Єрін

Російським військам наразі не вистачає наявних сил і засобів, щоб проводити повноцінні наступальні дії в Запорізькій області. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін у ефірі телемарафону .

"Щодо можливості вести якісь активні наступальні дії на запорізькому напрямку — про це поки що не йдеться. Тому що сил і засобів, які зосередив ворог, недостатньо для повноцінного наступу. За останні кілька днів посилення угруповання ворога на запорізькому напрямку так само не спостерігається", – розповів він.

За словами Єріна, окупанти зараз не починають бойових зіткнень з нашими захисниками на запорізькому напрямку. Основні зусилля в регіоні ворожа армія зосередила на веденні розвідки і завданні вогневого ураження.