У ФСБ Росії антимолодіжний психоз на тлі диверсій на залізниці: трьом підліткам погрожують довічним
Як і в попередніх подібних випадках йдеться про молодих людей, які іноді ледь досягли повноліття, інформує
На тлі численних повідомлень останніх місяців про диверсії на російській залізниці, ФСБ Росії оголосило про затримання ще трьох підозрюваних. Про чергове затримання повідомляє
Як і в попередніх подібних випадках, цього разу йдеться про молодих людей, в даному випадку - які ледь досягли повноліття.
Школярі, за даними спецслужби, спробували зашкодити залізничній інфраструктурі в Підмосков'ї. Восьмикласників затримали на станції "Москва - Курська".
Зазначається. що таке завдання восьмикласники отримали "через месенджер Telegram".
"Учні 8 класу за допомогою месенджера Telegram вступили в контакт з невідомими особами, які за грошову винагороду запропонували пошкодити об'єкти транспортної інфраструктури РЖД", - йдеться у повідомленні спецслужби.
У ФСБ зазначили, що підлітки виконали доручення та записали це на відео мобільного телефону.
Дії підлітків можуть підпасти під статтю про тероризм (205 КК) або під статтю про диверсію (281 КК). У своєму релізі ФСБ зазначає, що за порушення статті про диверсії та тероризм загрожує кримінальна відповідальність від десяти років до довічного позбавлення волі, у тому числі для осіб, які досягли 14-річного віку.