У ФСБ Росії антимолодіжний психоз на тлі диверсій на залізниці: трьом підліткам погрожують довічним

На тлі численних повідомлень останніх місяців про диверсії на російській залізниці, ФСБ Росії оголосило про затримання ще трьох підозрюваних. Про чергове затримання повідомляє The Moscow Times , яке наголошує, що підозрювані - три восьмикласники, яким загрожує довічне ув'язнення.

Google видає численні повідомлення про диверсії в Росії

Як і в попередніх подібних випадках, цього разу йдеться про молодих людей, в даному випадку - які ледь досягли повноліття.

Школярі, за даними спецслужби, спробували зашкодити залізничній інфраструктурі в Підмосков'ї. Восьмикласників затримали на станції "Москва - Курська".

Зазначається. що таке завдання восьмикласники отримали "через месенджер Telegram".

"Учні 8 класу за допомогою месенджера Telegram вступили в контакт з невідомими особами, які за грошову винагороду запропонували пошкодити об'єкти транспортної інфраструктури РЖД", - йдеться у повідомленні спецслужби.

У ФСБ зазначили, що підлітки виконали доручення та записали це на відео мобільного телефону.



Дії підлітків можуть підпасти під статтю про тероризм (205 КК) або під статтю про диверсію (281 КК). У своєму релізі ФСБ зазначає, що за порушення статті про диверсії та тероризм загрожує кримінальна відповідальність від десяти років до довічного позбавлення волі, у тому числі для осіб, які досягли 14-річного віку.