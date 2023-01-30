Повістки у військкомати в Україні скасували

Українці більше не отримуватимуть повістки у військкомати. Їх скасували. Натомість громадянам тепер вручатимуть документи нового зразка.

Що змінилося в повістці, розповів начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв в інтерв'ю, яке він дав регіональному телеканалу.

Повістки у військкомати, які дотепер вручали українцям, були не зовсім юридично грамотними. Вони наказували громадянам з'явитись до військкомату. Проте військкоматів в Україні вже немає. Їх замінили територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Щоб усунути юридичну невідповідність, тепер у повістках військкомати замінили на ТЦК.

Крім того, доповнили список документів, з якими військовозобов'язані громадяни зобов'язані з'являтись до ТЦК.

Для того, щоб звірити та уточнити дані, слід буде приносити з собою такі документи:

паспорт;

військовий квиток;

приписне свідоцтво;

ІПН (ідентифікаційний номер), якого раніше у військкоматі не вимагали.

Крім того, повістку доповнили пунктом про відповідальність за неявку військовозобов'язаного до ТЦК без поважної причини.

При цьому повістки, які дають військовозобов'язаним громадянам на відправлення до військових центрів, залишилися в тому вигляді, що й раніше.

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