Трагедія в Оленівці: в ОП поскаржилися на бездіяльність Червоного хреста

Через шість місяців з моменту теракту в окупованій Оленівці Донецької області Міжнародний комітет червоного хреста так і не направив туди свою делегацію. Про це у своєму Telegram-каналі написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Шкода, що міжнародні організації не виконують покладених на них функцій. Зокрема, Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію до Оленівки. Вони не знають обставин злочину, а також стан наших людей, які досі там", - написав глава ВП.

Подібну заяву зробив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець. За його словами, Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти, немає жодних успіхів у розслідуванні.

"Прикро, що не відреагував належним чином Міжнародний комітет Червоного хреста. Незрозумілою залишається позиція ООН. Адже спочатку Генсекретар організував окрему місію до Оленівки. Проте не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту", – заявив Лубинець..

Трагедія в Оленівці, нагадаємо, сталася 29 липня. Удар по колонії призвів до загибелі 40 та поранення 130 українців, серед яких були полонені військовослужбовці ЗСУ та цивільні.