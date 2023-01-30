У ЗСУ зробили зізнання щодо мобілізації: кого призиватимуть насамперед
В Україні продовжується загальна мобілізація, але жодних "хвиль" зараз немає, обсяги мобілізації сильно знизилися.
Такою інформацією під час брифінгу
"Мобілізація справді йде, але вона була і вчора, і позавчора. І почалася вона ще 24 лютого минулого року", – розповів Горбач.
Він також повідомив про те, що зараз Збройні сили України потребують спеціалістів на нові зразки техніки, та поповнення втрат. Насамперед призивають особовий склад за конкретними обліково-військовими спеціальностями.
Водночас військовозобов'язаних без досвіду служби призивають лише для підготовки у навчальних центрах . Після цього вони можуть вирушити на службу до військової частини. Військовозобов'язані з певним досвідом, які брали перерву після служби, можуть одразу вирушити до військових частин.