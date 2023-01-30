У ЗСУ зробили зізнання щодо мобілізації: кого призиватимуть насамперед

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В Україні продовжується загальна мобілізація, але жодних "хвиль" зараз немає, обсяги мобілізації сильно знизилися.

Такою інформацією під час брифінгу поділився начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

"Мобілізація справді йде, але вона була і вчора, і позавчора. І почалася вона ще 24 лютого минулого року", – розповів Горбач.

Він також повідомив про те, що зараз Збройні сили України потребують спеціалістів на нові зразки техніки, та поповнення втрат. Насамперед призивають особовий склад за конкретними обліково-військовими спеціальностями.

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Водночас військовозобов'язаних без досвіду служби призивають лише для підготовки у навчальних центрах . Після цього вони можуть вирушити на службу до військової частини. Військовозобов'язані з певним досвідом, які брали перерву після служби, можуть одразу вирушити до військових частин.

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Алексей Ионов, politeka.net





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