У Польщі підвищився інтерес до служби в армії на тлі війни РФ проти України

Минулого року в ЗС Польщі записалася рекордна кількість людей з часів скасування обов'язкової служби в армії, інформує ZN.ua.

У Польщі підвищився інтерес до служби в армії на тлі війни РФ проти України
© Міністерство оборони Польщі / Facebook

На тлі повномасштабної війни Росії проти України у Польщі значно підвищився інтерес громадян до служби в армії. Зокрема, у 2022 році польські Збройні сили змогли набрати 13 742 нових охочих — це рекордна кількість з моменту скасування військового обов'язку в країні в 2008 році. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє DW.

За словами Блащака, польські ЗС на початку 2023 року мають 164 тисячі солдатів, у тому числі 36 тисяч учасників добровольчих загонів територіальної оборони.

Польща очікує, що найближчими роками кількість військовослужбовців у країні зросте ще більше - до 250 тисяч професійних солдатів та до 50 тисяч добровольців територіальної оборони.

Крім того, в країні з осені минулого року почали проводити одноденні курси базової військової підготовки для всіх охочих.

Польща побоюється загрози з боку Росії. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну польська влада неодноразово наголошувала, що загарбницькі амбіції Москви становлять загрозу для всієї Європи, і для Польщі зокрема.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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