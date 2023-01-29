У Польщі підвищився інтерес до служби в армії на тлі війни РФ проти України

На тлі повномасштабної війни Росії проти України у Польщі значно підвищився інтерес громадян до служби в армії. Зокрема, у 2022 році польські Збройні сили змогли набрати 13 742 нових охочих — це рекордна кількість з моменту скасування військового обов'язку в країні в 2008 році. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє DW .

За словами Блащака, польські ЗС на початку 2023 року мають 164 тисячі солдатів, у тому числі 36 тисяч учасників добровольчих загонів територіальної оборони.

Польща очікує, що найближчими роками кількість військовослужбовців у країні зросте ще більше - до 250 тисяч професійних солдатів та до 50 тисяч добровольців територіальної оборони.

Крім того, в країні з осені минулого року почали проводити одноденні курси базової військової підготовки для всіх охочих.