У Польщі підвищився інтерес до служби в армії на тлі війни РФ проти України
Минулого року в ЗС Польщі записалася рекордна кількість людей з часів скасування обов'язкової служби в армії, інформує
На тлі повномасштабної війни Росії проти України у Польщі значно підвищився інтерес громадян до служби в армії. Зокрема, у 2022 році польські Збройні сили змогли набрати 13 742 нових охочих — це рекордна кількість з моменту скасування військового обов'язку в країні в 2008 році. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє
За словами Блащака, польські ЗС на початку 2023 року мають 164 тисячі солдатів, у тому числі 36 тисяч учасників добровольчих загонів територіальної оборони.
Польща очікує, що найближчими роками кількість військовослужбовців у країні зросте ще більше - до 250 тисяч професійних солдатів та до 50 тисяч добровольців територіальної оборони.
Крім того, в країні з осені минулого року почали проводити одноденні курси базової військової підготовки для всіх охочих.
Польща побоюється загрози з боку Росії. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну польська влада неодноразово наголошувала, що загарбницькі амбіції Москви становлять загрозу для всієї Європи, і для Польщі зокрема.