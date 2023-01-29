Угорці намагаються "відмитися" від заяв своєї влади про Україну, влаштувавши величезну підтримку: "Дуже соромно"

Угорці намагаються "відмитися" від заяв своєї влади про Україну, влаштувавши величезну підтримку: "Дуже соромно"

Жителі Угорщини збирають гроші для України. Угорці хочуть покращити враження про країну після скандальних заяв прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє ТСН.

Угорський письменник-волонтер Іван Боджар визнав, що поведінка влади щодо України і українців – огидна. Жителям країни за неї дуже соромно.

"Вони жертвують сотні тисяч, мільйони, аби принаймні якось відмитися від цього",– додав Боджар.

В Угорщині волонтери відкрили рахунок, аби зібрати для України гроші на генератори. Журналіст Балаш Трайтман розповідав, що один генератор тоді коштував 330 тисяч форинтів, а це – значна сума.

Трайтман сподівався, що зберуть хоча б половину чи дві третини суми, а решту він покриє з власних коштів. Однак за 28 годин на рахунку був уже мільйон. Тоді вдалось купити 3 генератори. На третій день перетнули позначку в десять мільйонів. Головний редактор видання “Голос Угорщини” Ішик Шандор наголосив, що відтоді сума продовжує зростати.

За 3 місяці через підписників у соцмережах угорські волонтери змогли назбирали понад 60 тисяч євро.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв Україну з Афганістаном. Він назвав нашу державу "нічийною землею". Також Орбан видав маячню, мовляв, "якби Росія захопила нашу державу, то настав би мир".

Віктор Орбан та володимир путін


Алексей Ионов, politeka.net





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