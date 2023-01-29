Польський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУ

Один з польських військових заводів працює практично цілодобово задля повернення на поле бою пошкодженої української артилерії та бронетехніки. Про це пише The Wall Street Journal .

Сотні механіків працюють над відновленням української військової техніки. Зокрема, мова про самохідні артилерійські установки Krab, що вироблені в Польщі. У двох САУ, які були помічені на заводі, відсутні частини гусениць. Гаубиці мають кульові отвори та деформацію запчастин.

"Насправді ця зброя прибула сюди в найгіршому стані, який ми коли-небудь бачили. Весь ствол був відсутній, корпус сильно пошкоджений", – каже інженер Мирослав Сурованець.

Відомо, що у Польщі гаубиці Krab обслуговуються на підприємстві, яке належить державній збройовій компанії Polish Armaments Group. За майстернею спостерігають офіцери Агентства внутрішньої безпеки, яким доручено виявляти потенційні диверсійні операції. Всі працівники мусять бути поляками.