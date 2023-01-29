Санкції проти Росії вже зараз мають потужний ефект – Мінекономіки
В Росії значно виріс дефіцит бюджету.
Санкції, запроваджені Україною та нашими партнерами проти Росії, уже мають потужний ефект на її економіку, заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко,
За підсумками 2022 року в Росії зафіксовано дефіцит бюджету в розмірі 3,35 трильйона рублів, або близько 2,3% ВВП.
«Росія була змушена збільшити випуск внутрішніх запозичень, причому за плаваючими ставками, що збільшить витрати на обслуговування боргу», - пояснює Свириденко.
Фонд національного добробуту, кошти якого Росія з жовтня використовує на покриття дефіциту бюджету, зменшився на десятки мільярдів доларів США: якщо на кінець 2021 року в фонду було $182,59, то насьогодні - біля $148. При цьому тенденції лише погіршуються, цього року очікується дефіцит бюджету рф на рівні принаймні 6%.