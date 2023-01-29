Санкції проти Росії вже зараз мають потужний ефект – Мінекономіки

Санкції, запроваджені Україною та нашими партнерами проти Росії, уже мають потужний ефект на її економіку, заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

За підсумками 2022 року в Росії зафіксовано дефіцит бюджету в розмірі 3,35 трильйона рублів, або близько 2,3% ВВП .

«Росія була змушена збільшити випуск внутрішніх запозичень, причому за плаваючими ставками, що збільшить витрати на обслуговування боргу», - пояснює Свириденко.