Американський письменник Стівен Кінг закликав Росію припинити війну в Україні та бомбардування мирного населення. Він також оголосив, що більше не підписуватиме контракти з російськими видавництвами.

«Заради бога, Росія, припини цю безглузду війну в Україні. Припини бомбардувати беззбройних мирних жителів. Путін має піти у відставку», - написав письменник жахів у Twitter .

Для love of God, Russia, stop this pointless war в Ukraine. Stop bombing unarmed civilians. Putin must step down.