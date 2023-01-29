КНДР заперечує постачання ракет Росії

Корея пригрозила США за поширення небажаних чуток.

КНДР заперечує постачання ракет Росії
© Getty Images

Північна Корея заперечує постачання зброї Москві після того, як Сполучені Штати заявили, що держава, що володіє ядерною зброєю, поставила ракети російській приватній військовій групі Вагнера.

Раніше цього місяця Вашингтон назвав групу Вагнера «транснаціональною злочинною організацією», зіславшись на її угоди зі зброєю у Пхеньяні, всупереч резолюції Ради Безпеки ООН.

За словами офіційного представника національної безпеки Джона Кірбі, Білий дім показав фотографії американських розвідок, на яких російські залізничні вагони в'їжджають до Північної Кореї, забирають вантаж піхотних ракет та повертаються до Росії.

У заяві, опублікованій офіційним Центральним інформаційним агентством Кореї, високопоставлений північнокорейський чиновник відкинув звинувачення, попередивши, що США зіткнуться з «дійсно небажаним результатом», якщо вони наполягатимуть на поширенні «самостійних чуток».

"Спроба заплямувати імідж (Північної Кореї) шляхом фабрикації неіснуючої речі - це серйозна провокація, яку не можна допустити і яка не може не викликати її реакції", - заявив Квон Чжон Гон, генеральний директор Департаменту у справах США, передає AFP.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джіном у Сеулі в неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав стурбованість «ракетними випробуваннями та ядерними програмами» Пхеньяна та наслідками російсько-української війни в Південній Кореї.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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