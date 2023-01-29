Папа Франциск засудив зростаючу «спіраль смерті» на Близькому Сході

Після молитви папа згадав про нещодавні трагічні теракти в Єрусалимі і дії ізраїльської армії, інформує ZN.ua.

Папа Франциск засудив зростаючу «спіраль смерті» на Близькому Сході
© Getty Images

Папа Франциск у неділю засудив сплеск насильства на Близькому Сході, закликавши обидві сторони ізраїльсько-палестинського конфлікту до «щирого пошуку миру».

«Спіраль смерті, яка росте з кожним днем, лише закриває ті невеликі проблиски довіри, які існують між двома народами», — сказав Папа після своєї традиційної молитви про Ангелуса на площі Святого Петра.

"З початку року в сутичках із ізраїльською армією загинули десятки палестинців", - сказав Папа.

«Я закликаю уряди двох країн та міжнародну спільноту невідкладно знайти інші шляхи, включаючи діалог та щирий пошук миру».

"З великою скорботою я дізнаюся про новини, які прийшли зі Святої Землі", - сказав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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