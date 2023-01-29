Загальна мобілізація: чи можуть притягнути до відповідальності осіб, які виїхали за кордон до 24 лютого

Роз'яснення дав юрист.

Загальна мобілізація: чи можуть притягнути до відповідальності осіб, які виїхали за кордон до 24 лютого

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабне військове вторгнення Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років.

До 24 лютого 2022 року багато українців перебували за межами України – хтось повернувся, а хтось ні. Юрист Ростислав Кравець розповів Фактам ICTV, чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, що виїхали до початку повномасштабної війни та не повернулись.

За словами експерта, відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлена.

«На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну», – пояснив юрист.

Він підкреслив, що ухвалення такого закону не відповідатиме нормам Конституції України.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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