"Ціна боротьби висока, а ціна поразки значно вища": Залужний звернувся з важливим посланням

"Ціна боротьби висока, а ціна поразки значно вища": Залужний звернувся з важливим посланням

Зараз українські воїни гідно продовжують справу героїв Крут, які поклали свої життя задля незалежності України.

Про це Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний написав у Facebook з нагоди роковин бою під Крутами.

Залужний зауважив, що як взимку 1918-го, так і 2022-го, коли російські окупанти розпочали широкомасштабний наступ, кращі з кращих стали на захист України.

"Пам?ять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали", - йдеться в повідомленні Залужного.

Головнокомандувач наголосив, що ціна боротьби висока. Втім, уроки історії показали всім, що ціна поразки значно вища.

"Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", - підсумував Залужний.

Валерій Залужний


Алексей Ионов, politeka.net





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