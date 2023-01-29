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2023-01-29
В Іловайську пролунали потужні вибухи: відео
У тимчасово окупованому Іловайську сьогодні ввечері прогриміли потужні вибухи на залізничній станції під час "розвантаження" російських мобілізованих.
Про це повідомляють у російських телеграм-каналах, інформує
Пропагандисти повідомляють, що 7 ракет РСЗВ HIMARS прилетіли до району Іловайського депо, куди прибули особовий склад та техніка.
ЗСУ за 10 хвилин завдали два удари по Іловайську, випустивши загалом сім ракет.
Обстріл було зафіксовано о 22:00 та 22:10 за Києвом.
У момент ракетного удару відбувалося розвантаження особового складу та техніки.
Військовий оглядач Роман Бочкала прокоментував, що це помста за 2014 рік. І далі буде, – попередив він.
Олексій Руденко, Апостроф