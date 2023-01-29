Переможець президентських виборів у Чехії хоче відвідати Україну

Новообраний президент Чехії Петр Павел в неділю, 29 січня має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та повідомити про намір відвідати Київ разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Про це повідомляє телеканал ?T24.

Зузанна Чапутова, яка вже привітала Павела з перемогою, завітавши до його виборчого штабу, вже пристала на цю пропозицію.

Зеленський привітав генерала армії у відставці Петра Павела з перемогою на виборах президента Чехії та відзначив його підтримку України в боротьбі з російською агресією.

«Я з нетерпінням чекаю нашої тісної особистої співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об’єднаної Європи», — написав Зеленський у Twitter українською та чеською.

Щиро вітаю @general_pavel із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Нагадаємо, що Петр Павел на президентських виборах у Чехії переміг бізнесмена-популіста Андрея Бабіша. Павел є проєвропейським політиком, який підтримує Україну.

Павел переміг у другому турі, набравши 58,32% голосів. Переможеного кандидата Андрея Бабіша, екс-прем'єр-міністра Чехії та голову руху ANO, підтримали 41,67% виборців. Явка виборців у другому турі президентських виборів склала 70,25%.

Повноваження нинішнього президента Мілоша Земана закінчуються 8 березня, після чого має відбутися інавгурація нового президента Петра Павела.