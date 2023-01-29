У ЗСУ розповіли про важливість формування ударної роти БПЛА

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив , що застосування БПЛА допомагає зберегти життя українських військових та знищувати окупантів на відстанях.

"Застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки. З повітря можна добре побачити бойовий порядок противника, саме ті, як кажуть, жирні цілі по яких необхідно нанести ураження передаючи цю розвідувальну інформацію на засоби вогневого ураження", - наголосив Наєв.

За його словами, ударна рота надасть змогу більш швидко просуватись під час наступальних дій та знизить бойовий потенціал військ РФ .

Раніше повідомляли, що у Збройних силах України формують перші у світі ударні роти БПЛА.