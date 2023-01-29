У ЗСУ розповіли про важливість формування ударної роти БПЛА
Безпілотні апарати зможуть виконувати завдання не наражаючи українських військових на небезпеку, інформує
Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв
"Застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки. З повітря можна добре побачити бойовий порядок противника, саме ті, як кажуть, жирні цілі по яких необхідно нанести ураження передаючи цю розвідувальну інформацію на засоби вогневого ураження", - наголосив Наєв.
За його словами, ударна рота надасть змогу більш швидко просуватись під час наступальних дій та знизить бойовий потенціал військ РФ.
Раніше повідомляли, що у Збройних силах України формують перші у світі ударні роти БПЛА.