Перевозив перших осіб держави: у Москві зазнав аварії вертоліт

У п'ятницю, 27 січня, у російському аеропорту "Внуково" поблизу Москви зазнав аварії вертоліт Мі-8 Спеціального льотного загону "Росія", який перевозить перших осіб держави-терористки РФ.

Про це повідомили в російських ЗМІ.

За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася через те, що вертоліт зачепив ломатями землю під час посадки. На місці працюють рятувальники, а гелікоптер буксують на стоянку.

Водночас у російських медіа пишуть, що нібито обійшлося без постраждалих. На борту вертольота, найімовірніше, були найвищі посадові особи країни-терористки Росії або представники кремлівських спецслужб, оскільки перельотом саме цих осіб займається спеціальний урядовий льотний загон "Росія", який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

Раніше "Апостроф" показував свіжі супутникові знімки російського аеродрому "Енгельс-2", де стало значно менше бомбардувальників після "бавовни".


Ліза Бровко, Апостроф





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