У п'ятницю, 27 січня, у російському аеропорту "Внуково" поблизу Москви зазнав аварії вертоліт Мі-8 Спеціального льотного загону "Росія", який перевозить перших осіб держави-терористки РФ .

Про це повідомили в російських ЗМІ.

За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася через те, що вертоліт зачепив ломатями землю під час посадки. На місці працюють рятувальники, а гелікоптер буксують на стоянку.

Водночас у російських медіа пишуть, що нібито обійшлося без постраждалих. На борту вертольота, найімовірніше, були найвищі посадові особи країни-терористки Росії або представники кремлівських спецслужб, оскільки перельотом саме цих осіб займається спеціальний урядовий льотний загон "Росія", який підпорядковується Управлінню справами президента РФ .

Раніше "Апостроф" показував свіжі супутникові знімки російського аеродрому "Енгельс-2", де стало значно менше бомбардувальників після "бавовни".