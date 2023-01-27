Зенітні ракети і бронетехніка: Бельгія оголосила найбільший пакет допомоги Україні

Загальна вартість нової підтримки склала 92 мільйони євро, інформує ZN.ua.

Зенітні ракети і бронетехніка: Бельгія оголосила найбільший пакет допомоги Україні
Фото ілюстративне
© commons.wikimedia.org

Бельгія передасть Україні "найбільший на сьогоднішній день" пакет військової допомоги, загальна вартість якого склала 92 мільйони євро. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Александер де Кроо під час пресконференції, пише місцева газета HLN.

Додаткові оборонна підтримка включатиме зенітні ракети AMRAAM, які використовуються в системах протиповітряної оборони NASAMS, протитанкові засоби, гранати, кулемети Minimi, гвинтівки SCAR і боєприпаси, а також легкі броньовані машини. Кількість озброєнь не розголошується з міркувань безпеки.

"З початку цієї війни (РФ проти України – ред.) Бельгія доклала багато зусиль, щоб підтримати Україну. Загалом наша країна вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні було ухвалено рішення відправити Україні новий пакет оборонної допомоги на 92 млн євро", – заявив де Кроо.

Частину засобів з анонсованої допомоги Бельгія передасть із власних запасів, а інші закупить у виробників для безпосередньої відправки в Україну. Крім того, міністерство оборони держави надасть пальне і проведе навчання для бійців ЗСУ.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Блок рекламы


Похожие новости
Російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні – ДаніловРосійські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні – Данілов
Чехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу УкраїніЧехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу Україні
Макрон почав вагатися у питанні передачі Україні танків Leclerc – SpiegelМакрон почав вагатися у питанні передачі Україні танків Leclerc – Spiegel
Камбоджа не надаватиме Україні військову допомогу, пояснивши це «політикою нейтралітету»Камбоджа не надаватиме Україні військову допомогу, пояснивши це «політикою нейтралітету»
У МЗС РФ закликали посла Німеччини "прояснити статус" його країни у війні в УкраїніУ МЗС РФ закликали посла Німеччини "прояснити статус" його країни у війні в Україні
Естонія готова передати Україні касетні боєприпаси, потрібен лише дозвіл НімеччиниЕстонія готова передати Україні касетні боєприпаси, потрібен лише дозвіл Німеччини
США готові постачати Україні Abrams стільки, скільки потрібно – ПентагонСША готові постачати Україні Abrams стільки, скільки потрібно – Пентагон
У Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в УкраїніУ Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
У Київ прибули аудитори США, щоб проконтролювати використання допомогиУ Київ прибули аудитори США, щоб проконтролювати використання допомоги
У Франції допускають передачу Україні винищувачів, якщо це не призведе до ескалаціїУ Франції допускають передачу Україні винищувачів, якщо це не призведе до ескалації
Последние новости
Подгружаем последние новости