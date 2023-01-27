Зенітні ракети і бронетехніка: Бельгія оголосила найбільший пакет допомоги Україні

Бельгія передасть Україні "найбільший на сьогоднішній день" пакет військової допомоги, загальна вартість якого склала 92 мільйони євро. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Александер де Кроо під час пресконференції, пише місцева газета HLN .

Додаткові оборонна підтримка включатиме зенітні ракети AMRAAM, які використовуються в системах протиповітряної оборони NASAMS, протитанкові засоби, гранати, кулемети Minimi, гвинтівки SCAR і боєприпаси, а також легкі броньовані машини. Кількість озброєнь не розголошується з міркувань безпеки.

"З початку цієї війни (РФ проти України – ред.) Бельгія доклала багато зусиль, щоб підтримати Україну. Загалом наша країна вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні було ухвалено рішення відправити Україні новий пакет оборонної допомоги на 92 млн євро", – заявив де Кроо.

Частину засобів з анонсованої допомоги Бельгія передасть із власних запасів, а інші закупить у виробників для безпосередньої відправки в Україну. Крім того, міністерство оборони держави надасть пальне і проведе навчання для бійців ЗСУ.