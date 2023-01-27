120 поранених українських військових отримуватимуть медичну допомогу у Латвії

Ця ініціатива проведена у межах співпраці між двома країнами, інформує ZN.ua.

120 поранених українських військових отримуватимуть медичну допомогу у Латвії
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Латвія, яка твердо стоїть на боці України у її боротьбі з російським агресором і допмогає гуманітарною та військовою підтримкую, планує у поточному році прийняти на лікування 120 українських військових. Про це повідомляє портал LSM.

Як зазначає Міністерство охорони здоров’я Латвії, загалом у поточному році планується прийняти близько 120 осіб.

Очільниця МОЗ Ліга Менгельсоне зустрілася з мікрохірургами Олафом Лібермансом і Мартіньшем Малзубрісом, щоб обговорити можливості реконструктивної хірургії в латвійських стаціонарах - ці медики неодноразово оперували поранених в Україні. Вона наголосила, що Латвія продовжить підтримувати український народ. Наразі країна допомагає постраждалим на війні в рамках договору про співпрацю між двома країнами.

Вислухавши рекомендації мікрохірургів, міністр планує обговорити можливості поліпшення меддопомоги в стаціонарних і реабілітаційних установах, зазначили у відомстві.

У статті додають, що у 2022 році до Латвії доправили та надали медичну допомогу в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 130 пораненим.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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