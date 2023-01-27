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2023-01-27
В США не вважають ескалацією надання Києву танків Abrams
Пентагон не виключає постачання Києву будь-яких систем озброєнь, інформує
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США не виключають постачання Києву будь-яких систем озброєнь. Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
«Сполучені Штати серйозно сприймають попередження Росії про ризики стосовно України, але не вважають постачання танків Києву ескалацією», — підкреслила вона.
Наприкінці минулого тижня, після зустрічі партнерів України у форматі Рамштайн, міністерство закордонних справ Росії попередило про ескалацію в Україні у разі збільшення поставок західної зброї Києву.
Як повідомлялось, на складах армії США зараз немає необхідної кількості танків Abrams, тож надання обіцяно техніки України може зайняти «кілька місяців».
Микита Ткаченко, ZN.ua