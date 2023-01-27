В США не вважають ескалацією надання Києву танків Abrams

США не виключають постачання Києву будь-яких систем озброєнь. Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

«Сполучені Штати серйозно сприймають попередження Росії про ризики стосовно України, але не вважають постачання танків Києву ескалацією», — підкреслила вона.

Наприкінці минулого тижня, після зустрічі партнерів України у форматі Рамштайн, міністерство закордонних справ Росії попередило про ескалацію в Україні у разі збільшення поставок західної зброї Києву.